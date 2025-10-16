Зеленський офіційно призначив Ольгу Решетилову військовим омбудсманом

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) військовим омбудсманом – про це йдеться в документі та повідомленні Офісу президента від 16 жовтня.

Відтак Решетилова стала першим в історії України військовим омбудсманом. Попередньо Зеленський звільнив її з посади уповноваженої президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

ОП зазначає, що триває робота зі створення Офісу військового омбудсмана.

«Основний пріоритет зараз – це запуск Офісу військового омбудсмана. В цей час також важливо не втратити динаміку з опрацювання та реагування на звернення й скарги військовослужбовців», – йдеться в коментарі Решетилової.

За роз’ясненням ОП, Офіс військового омбудсмана буде допоміжним органом при президентові, який буде забезпечувати цивільний контроль за дотриманням прав Сил оборони – чинних військових, добровольців територіальних громад, резервістів на навчаннях, учасників руху опору в окупації та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.

Очікується, що військовий омбудсман буде розв’язувати проблемні питання щодо проходження служби та розглядати скарги, матиме повноваження призначати перевірки й напрацьовувати рішення.

Указ про заснування Офісу військового омбудсмана Зеленський підписав 19 вересня.