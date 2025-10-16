Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

Зеленський офіційно призначив Ольгу Решетилову військовим омбудсманом

Указ про заснування Офісу військового омбудсмана Зеленський підписав 19 вересня
Указ про заснування Офісу військового омбудсмана Зеленський підписав 19 вересня

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) військовим омбудсманом – про це йдеться в документі та повідомленні Офісу президента від 16 жовтня.

Відтак Решетилова стала першим в історії України військовим омбудсманом. Попередньо Зеленський звільнив її з посади уповноваженої президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

ОП зазначає, що триває робота зі створення Офісу військового омбудсмана.

«Основний пріоритет зараз – це запуск Офісу військового омбудсмана. В цей час також важливо не втратити динаміку з опрацювання та реагування на звернення й скарги військовослужбовців», – йдеться в коментарі Решетилової.

Читайте також: Зеленський створив військову адміністрацію в Одесі – її очолить Лисак

За роз’ясненням ОП, Офіс військового омбудсмана буде допоміжним органом при президентові, який буде забезпечувати цивільний контроль за дотриманням прав Сил оборони – чинних військових, добровольців територіальних громад, резервістів на навчаннях, учасників руху опору в окупації та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.

Очікується, що військовий омбудсман буде розв’язувати проблемні питання щодо проходження служби та розглядати скарги, матиме повноваження призначати перевірки й напрацьовувати рішення.

Указ про заснування Офісу військового омбудсмана Зеленський підписав 19 вересня.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG