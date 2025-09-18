Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про військового омбудсмена», який напередодні в цілому ухвалила Верховна Рада. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Рішення ухвалити документ у другому читанні і в цілому 17 вересня підтримали 283 народних депутати.

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що рішення Верховної Ради є «кроком до справедливості, до посилення нашої армії, до кращої обороноздатності держави».

«Військовий омбудсмен працюватиме при президентові України і реалізує демократичний цивільний контроль у секторі безпеки й оборони. Зокрема, прийматиме скарги військовослужбовців, буде здійснювати перевірки у військових частинах й управлінських установах, формуватиме звіти та взаємодіятиме з іншими органами влади», – написав він у фейсбуці.

Законопроєкт про військового омбудсмена був внесений на розгляд парламенту як невідкладний у травні цього року. 3 червня Верховна Рада підтримала його в першому читанні. У липні уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і членів їхніх сімей Ольга Решетилова у коментарі Радіо Свобода заявляла, що остаточне ухвалення законопроєкту про військового омбудсмена блокується через «правковий спам».

Інститут військового омбудсмена в Україні створили у квітні 2024 року. На цю посаду наприкінці того ж року президент призначив правозахисницю Ольгу Решетилову.