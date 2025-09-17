Рада ухвалила закон про військового омбудсмена

Верховна Рада України 17 вересня ухвалила в другому читанні і в цілому проєкт закону про військового омбудсмена. Рішення на засіданні парламенту підтримали 283 народних депутати.

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що сьогоднішнє рішення Верховної ради є «кроком до справедливості, до посилення нашої армії, до кращої обороноздатності держави».

«Військовий омбудсмен працюватиме при президентові України і реалізує демократичний цивільний контроль у секторі безпеки й оборони. Зокрема, прийматиме скарги військовослужбовців, буде здійснювати перевірки у військових частинах й управлінських установах, формуватиме звіти та взаємодіятиме з іншими органами влади», – написав він у фейсбуці.

Як повідомила пресслужба Верховної Ради, закон передбачає, що військовий омбудсмен «здійснюватиме контроль за сектором безпеки й оборони в частині дотримання прав військовослужбовців, резервістів і військовозобов’язаних під час проходження зборів, членів добровольчих формувань територіальних громад у зв’язку з їхньою участю в територіальній обороні або бойових діях, осіб, залучених до руху опору на тимчасово окупованих територіях (на добровільній і конфіденційній основі), особового складу правоохоронних органів, залучених до безпосередньої участі в бойових діях».

За повідомленням, однією з ключових функцій стане виявлення порушень, причин і умов, що до них призводять, а також розробка пропозицій для їх мінімізації й усунення.

«Омбудсмен матиме право складати і направляти висновки і рекомендації командирам (начальникам), органам військового управління (органам управління) й іншим державним органам для підвищення ефективності захисту прав. Військовий омбудсмен розглядатиме скарги і проводитиме перевірки щодо ймовірного порушення прав. Важливо, що він має право запитувати та отримувати необхідну інформацію, включаючи дані з обмеженим доступом. Омбудсман зобов’язаний не розголошувати відомості про особисте життя заявника без його згоди», – йдеться в повідомленні.

Як повідомила пресслужба Верховної Ради, військовий омбудсмен призначається президентом, звільнення відбувається за рішенням президента у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням повноважень.

Згідно з законом, військовий омбудсмен щорічно подаватиме звіт про свою діяльність президентові й Верховній Раді України до 30 березня наступного року. Звіт буде публічним (окрім інформації з обмеженим доступом) на офіційному сайті омбудсмена.

Законопроєкт про військового омбудсмена був внесений на розгляд парламенту як невідкладний у травні цього року. 3 червня Верховна Рада підтримала його в першому читанні. У липні уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і членів їхніх сімей Ольга Решетилова у коментарі Радіо Свобода заявила, що остаточне ухвалення законопроєкту про військового омбудсмена блокується через «правковий спам».

Інститут військового омбудсмена в Україні створили у квітні 2024 року. На цю посаду наприкінці того ж року президент призначив правозахисницю Ольгу Решетилову.