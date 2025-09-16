«Слугам народу» не потрібний військовий омбудсман? Хто гальмує ухвалення закону

Щодня у Силах оборони відбуваються чисельні правопорушення прав військових – відмови у переведенні в інший підрозділ, перекидання фахівців у штурмовики, відмови відпустити пораненого бійця чи підтвердити його поранення, невиплата бойових. Є випадки фізичних і моральних знущань над бійцями через особисту неприязнь з боку командира.



Чинна система захисту прав військових замкнена на собі: їм пропонують звертатися до військової служби правопорядку чи спеціального управління у Міноборони – через що одним із перших про скаргу бійця дізнається його безпосередній командир. Це часто призводить до погіршення ситуації.



Вирішити проблему мало би створення інституту військового омбудсмена, але Верховна Рада з березня не може ухвалити відповідний законопроєкт, а уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх родин працює де-факто без повноважень. 17 вересня парламент знову спробує проголосувати за документ – за словами опозиції, у ньому майже не враховані їхні правки, а інститут буде повністю залежний від президента.

Кому зараз військовослужбовці можуть скаржитися на свавілля командирів?

Чи змінить щось поява в Україні інституту військового омбудсмана?

І хто гальмує ухвалення закону про його створення?

Дивіться на @Радіо Свобода у новому випуску проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії.Рішення. Тему обговорюють:

Ольга Решетилова – уповноважена президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей;

Любов Галан – співзасновниця та голова правозахисного центру для військовослужбовців «Принцип»;

Олег Симороз – ветеран російсько-української війни, громадсько-політичний діяч, юрист;

Ірина Фріз – народна депутатка України, фракція «Європейська Солідарність», членкиня комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Це новий проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії.Рішення – чесна розмова про наболілі проблеми, пов'язані з війною Росії проти України – та шляхи їхнього подолання.