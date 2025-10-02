«Усе залежить від його рішення» – Зеленський про Трампа і далекобійну зброю

Президент України Володимир Зеленський знову підтвердив, що порушував питання про надання ЗСУ далекобійної зброї на переговорах із лідером США Дональдом Трампом. Про це він сказав у розмові з журналістами на полях саміту Європейської політичної спільноти в Копенгагені 2 жовтня.

«Ми говорили зі Сполученими Штатами. Ми дуже вдячні президенту Трампу за цей діалог. Минулого разу ми мали дуже хорошу зустріч, дуже продуктивний діалог. І ми говорили про далекобійні ракети, далекобійну зброю, я маю на увазі, ми говорили про це, тож побачимо. Усе залежить від його рішення», – сказав глава української держави, додавши, що «це має велике значення».

Зеленський також назвав найважливішим питанням те, що «сьогодні Європа справді стикається з цим «дроновим стресом».

«Україна має відповідний досвід у цьому через війну, можливо, найбільший у світі саме через це, найбільший у світі. І, звичайно, ми не залишимося осторонь. І, безумовно, ми будемо підтримувати Данію, адже вони – наші справжні друзі», – сказав президент України.

Раніше прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен назвала «трохи дивним», що Україна в стані війни пропонує Данії допомогу на тлі атак дронів.

Також перед початком саміту в Копенгагені агенція Reuters та видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела в американській владі повідомили, що Сполучені Штати нададуть Україні розвідувальні дані для далекобійних ударів по енергетичній інфраструктурі в Росії.

Це відбувається на тлі повідомлень, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість надання Києву далекобійної зброї, яка дозволить вражати більше цілей на території Росії. Також ідеться, що американські високопосадовці просять союзників по НАТО надати аналогічну підтримку.



