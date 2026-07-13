Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів

Президент України Володимир Зеленський запропонував продовжити воєнний стан і мобілізацію з 2 серпня ще на 90 днів. Відповідні проєкти законів зареєстровані у Верховній Раді.

Законопроєкт 15401 передбачає продовження з 2 серпня 2026 року на 90 діб строку дії воєнного стану.

Законопроєкт 15402 пропонує затвердити указ президента «Про продовження строку проведення загальної мобілізації», яким строк проведення загальної мобілізації продовжується з 2 серпня 2026 року на 90 діб.

Воєнний стан і загальна мобілізація діють в Україні від 24 лютого 2022 року, з дня повномасштабного вторгнення Росії.