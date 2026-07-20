Зеленський провів спеціальне засідання Ставки за участі виробників зброї

Президент Володимир Зеленський провів спеціальну зустріч Ставки 20 липня. За його словами, засідання відбулося за підсумками «кількаденного спілкування з командирами наших корпусів, які виконують найважливіші бойові завдання».

«Вперше було пряме, безпосереднє спілкування основних наших виробників зброї та обладнання з командирами корпусів, які реально використовують продукцію, міністерствами оборони України та фінансів, а також основними спеціальними службами нашої держави», – заявив він у своїх соцмережах.

За словами президента, в зустрічі взяли участь, зокрема, командувач Десантно-штурмових військ, командири 10-го, 11-го, 19-го армійських корпусів, «Хартії» та «Азову».





Більшість питань були практичними й стосувалися бойових потреб, гальмування в забезпеченні, невирішених питань в закупівлях, необхідного додаткового фінансування і контрактів на постачання:

«Дрони всіх типів та НРК, далекобійні снаряди для артилерії, які потрібні фактично на кожному напрямку інтенсивних бойових дій, інше обладнання. Домовились, що буде започаткований регулярний формат саме такого спілкування між корпусами, виробниками й урядовими структурами за координації Міністерства оборони та РНБО».

Також учасники зустрічі обговорили конкретні показники дефектів продукції, які були виявлені на рівні застосування в бойових підрозділах. На завтра президент призначив зустрічі з іншими командирами корпусів: «відгук має бути від усієї нашої корпусної системи Сил оборони України».

«Продовжу визначати, які корективи в стратегію оборони України слід внести і які пріоритети у виробництві та постачанні у війська повинні бути реалізовані якнайшвидше. Багато питань щодо ППО і, відповідно, завдань для системи МЗС України та загалом нашої дипломатії», – зазначив голова держави.

Він додав, що Україна має підготуватися до різних варіантів подій і поведінки Росії восени.

Останніми днями Зеленський повідомляє про консультації з військовими командувачами, зокрема, Володимиром Горбатюком, Михайлом Драпатим, Олегом Апостолом і Андрієм Білецьким. Зустрічі відбувалися на тлі протестів через відставку міністра оборони Михайла Федорова та вимог відставки головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського.