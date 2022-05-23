Зеленський виступить на відкритті з’їзду Всесвітнього економічного форуму в Давосі

Президент України Володимир Зеленський планує виголосити вступну промову на зустрічі Всесвітнього економічного форуму (WEF) у Давосі.

Очікується, що Зеленський проведе відеоконференцію з делегатами ввечері 23 травня, коли він долучиться до відкриття Українського дому в Давосі – платформи, створеної для Києва та міжнародних спонсорів.

Головну вулицю курортного міста Давос оздобили українські художники, перетворивши її на «російський будинок воєнних злочинів» із зображеннями спустошення та страждань, спричинених війною в Україні.

Російські політики, бізнесмени та науковці, які в минулому влаштовували в рамках форуму яскраві вечірки з шампанським та ікрою, цього року не братимуть участі.

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У березні організатори Давосу оголосили, що розривають зв’язки з російськими компаніями та чиновниками на тлі вторгнення Москви в Україну.

Очікується, що учасники конференції обговорять, серед іншого, порушення глобальних ланцюгів постачання, продовольчу та енергетичну безпеку, а також пандемію коронавірусу.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек планує розповісти на панельній дискусії про те, як Берлін прагне зменшити свою залежність від російської енергії в умовах невизначеності поставок після рішення Кремля вторгнутися в Україну.

У дописі в блозі напередодні саміту директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва та її перша заступниця Гіта Гопінат заявили, що вторгнення Росії до України ускладнило пандемію COVID-19 – криза в кризі – руйнуючи життя, гальмуючи розвиток та підвищуючи інфляцію».

«Але нашій здатності реагувати заважає інший наслідок війни в Україні – ризик геоекономічної фрагментації, який різко виріс», – вважають керівниці МВФ.

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Впливова чотириденна конференція традиційно відбувається в січні, але раніше WEF переніс очну подію на травень через пандемію коронавірусу. Очікується, що вона збере 2 500 політичних, ділових і громадських лідерів у швейцарських Альпах.

Зеленський спілкувався з десятками груп за допомогою відеозв’язку від початку російського вторгнення 24 лютого, виступаючи перед парламентами, конференціями і навіть Каннським кінофестивалем, намагаючись утримати увагу світових лідерів на Україні.