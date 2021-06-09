Зеленський побував на передовій – ОП

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Донеччину 9 червня відвідав передову, де останнім часом відбуваються обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомила пресслужба голови держави.

Українські позиції, на яких побував Зеленський, розташовані за 700 метрів від противника, уточнили в ОП.

«Знову на Донбасі. Знову – на передовій. Дуже важливо почути з перших вуст про ситуацію на лінії фронту й розповісти нашим захисникам, що ми робимо для встановлення миру. Бачу в наших бійців повне розуміння ситуації, спокій і впевненість. На таких патріотах тримається оборона», – написав президент у твіттері.

Зеленський їздив на передову у квітні, зокрема, перебував на ділянці, де до того за останні тижні ескалації, загинули українські військові.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.