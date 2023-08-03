Зеленський про ситуацію на фронті: «штурми – дуже жорстокі»

Президент України Володимир Зеленський повідомив про «важкі бої» на фронті.

«Бої важкі, окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців. Штурми дуже жорстокі. Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Марʼїнський, Авдіївський напрямки. Південні напрямки. Всюди непросто. Але що б не робив ворог, саме українська сила домінує», – сказав він у вечірньому зверненні 3 серпня.

Раніше сьогодні командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські військові в умовах продовження активних наступальних дій противника на Куп’янському і Лиманському напрямках, «щоденно зривають його плани щодо прориву нашої оборони, завдають суттєвих втрат в особовому складі і техніці, зменшують наступальний потенціал ворожих військ».

У вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що зафіксував близько 30 бойових зіткнень на фронті протягом дня.