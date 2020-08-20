Зеленський висловився проти закриття малокомплектних шкіл в рамках реформи освіти

Скорочення малокомплектних шкіл «не завжди доцільне», вважає президент України Володимир Зеленський. Про це йдеться в заяві Офісу президента 20 серпня.

За повідомленням, Зеленський зробив заяву після візиту до школи в одному з сіл Херсонської області, де нібито «дуже бояться» закриття школи через реформу освіти. Він анонсував зустріч із виконувачем обов’язків міністра освіти Сергієм Шкарлетом.

Читайте також: Т.в.о.міністра освіти Шкарлет запросив попередників у колегію при МОН. Квіт, Новосад та Гриневич відмовили​

«Спочатку освітній момент, а потім я хотів би поставити завдання уряду, щоб вони підготували принциповий державний підхід до маленьких містечок і сіл. Це має бути реформа села», – сказав він.

За словами Зеленського, він обіцяв колективу сільської школи «доручити в. о. міністра опрацювати питання невеликих шкіл і їхнього функціонування».​

У квітні 2020 року тодішня виконувачка обов’язків міністра освіти Любомира Мандзій в інтерв’ю Радіо Свобода пояснила, що реформа освіти передбачає закриття низки шкіл із малою кількістю дітей, щоб створити належні умови в опорних школах.

Читайте також: Партія регіонів, плагіат, Табачник і корупція: інтерв’ю з т.в.о. міністра освіти Сергієм Шкарлетом​

«Якщо батьки, громада будуть вважати за необхідне, що якість освіти є в пріоритеті, її можна здобути в опорній школі, тоді вони поїдуть в опорну школу. А якщо вони будуть вважати, що нехай близько до мене і тільки в тій школі, де вчилася колись і я, а ці слова може говорити бабця, якій 73 роки, то вибачте мене, будь ласка... Якщо батьки ставлять в пріоритет якість освіти для своєї дитини, онучки, вони точно можуть отримати цю освіту з умовами, наприклад, в опорній школі, де є, наприклад, всі кабінети, де є обладнання, де справді відбувається освітній процес на найвищому рівні», – сказала вона.

25 червня уряд призначив колишнього ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета тимчасовим виконувачем обов’язків міністра освіти і науки України.