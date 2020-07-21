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21 липня 2020, Київ 10:23
Новини | Політика

Зеленський відповів на петицію з проханням заборонити 5G

«Європейський парламент наголошує, що при виконанні рекомендацій щодо допустимого рівня електромагнітного випромінювання для радіочастот 5G не несе шкоди людському здоров’ю», – стверджує президент

У Офісі президента України Володимира Зеленського 20 липня відповіли на петицію з проханням не запроваджувати в Україні стандарт зв’язку 5G.

Президент подякував підписантам «за активну громадянську
позицію», але зазначив, що 5G не несе шкоди здоров’ю, якщо дотримуватися вимог щодо рівня електромагнітного випромінювання.

Як йдеться у відповіді, вплив електромагнітних полів на людське здоров’я вивчає Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючого випромінювання (ICNIRP). Ця організація розробила рекомендації щодо граничних норм електромагнітного випромінювання.

«Основними радіочастотними діапазонами для 5G в Європі та світі визначено діапазони частот 700 мегагерц та 3400-3800 мегагерц, планується також задіяти більш високочастотні діапазони. Це дасть змогу передавати великі обсяги даних з мінімальними затримками (одна з переваг 5G), що так само зробить можливим розвиток нових сервісів та
технологій», – зазначає Зеленський.

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Наразі, додає він, встановлений граничний рівень електромагнітного випромінювання для радіотехнічних об’єктів, які працюють у діапазонах від 30 мегагерц до 300 гігагерц.

«Європейський парламент наголошує, що при виконанні рекомендацій щодо допустимого рівня електромагнітного випромінювання для радіочастот 5G не несе шкоди людському здоров’ю», – стверджує президент.

Крім того, відповідь на петицію згадує і поширене хибне переконання, що мережі 5G якимось чином пов’язані з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

«Відсутні будь-які докази, що підтверджують сприяння 5G у
розповсюдженні COVID-19 або будь-якої іншої хвороби чи інфекції. На
момент появи COVID-19 переважна більшість країн не мала, і на цей час не має мереж 5G. Отже, вони навіть теоретично не могли сприяти розповсюдженню COVID-19», – йдеться в тексті.

Водночас, згідно з заявою ОП, план заходів щодо впровадження в Україні системи мобільного зв’язку п’ятого покоління у 2020 році не затверджений.

«Я звернувся до Прем’єр-міністра України та Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, з пропозицією забезпечити ґрунтовне опрацювання цієї петиції, вжити заходів, спрямованих на комплексне вирішення порушеного питання, та інформувати населення нашої країни щодо впливу мобільних
технологій (4G, 5G) на здоров’я людей», – додає Зеленський.

6 липня електронна петиція на сайті президента України Володимира Зеленського із закликом заборонити впровадження технології 5G через «вкрай негативне впливання на здоров’я» набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

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