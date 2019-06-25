В адміністрації Зеленського повідомили про відмову від розслідування щодо «плагіату»

В Адміністрації президента України Володимира Зеленського повідомили про рішення відмовитися від проведення службового розслідування про ймовірний плагіат тез під час брифінгу Зеленського із президентом Європейської ради Дональдом Туском.

«Вивчивши в робочому порядку обставини підготовки тез для виступу президента України, було ухвалене рішення про відмову від проведення службового розслідування з огляду на те, що причиною інциденту було використання працівниками стереотипних підходів і наявних напрацювань, а не свідомий намір компрометації посадових осіб або української зовнішньої політики в цілому», – йдеться у відповіді АП на інформаційний запит агенції «Українські новини».

У документі йдеться, що «текст промови відповідав принципам зовнішньої політики України і підкреслював прихильність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію, яку повністю поділяє президент України Володимир Зеленський».

5 червня прес-секретар колишнього президента України Петра Порошенка звинуватив Володимира Зеленського у плагіаті під час його брифінгу з президентом Європейської ради Дональдом Туском і заявив, що той «поцупив» частину промови Порошенка на з’їзді партії «Європейська солідарність». Заступник голови Адміністрації президента Зеленського з питань інформаційної політики Кирило Тимошенко ініціював службове розслідування.