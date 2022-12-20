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Зеленський планує передати прапор із Бахмута «тим, чиї рішення важливі для України»

Володимир Зеленський 20 грудня відвідав Бахмут і зустрівся з українськими військовими, які обороняють місто

Президент України Володимир Зеленський отримав прапор від українських військових під час поїздки до Бахмута – про це він розповів у вечірньому зверненні.

«Наші бійці дали мені сьогодні наш прапор і попросили передати його тим, чиї рішення дуже важливі для України, для всіх наших воїнів. Обов’язково ми це зробимо. Ми обов’язково вистоїмо. Обов’язково здобудемо для України необхідну підтримку!» – заявив він.

Зеленський назвав поточний тиждень «надзвичайно важливим» для того, щоб здобути потрібну Україні підтримку. Деталей він не навів.

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Президент 20 грудня відвідав Бахмут і зустрівся з українськими військовими, які обороняють місто.

Бахмутський напрямок вважається одним з найбільш гарячих точок фронту.

Водночас американські медіа повідомили 20 грудня, що президент України може відвідати Сполучені Штати із неанонсованим візитом, в тому числі виступити в Конгресі та зустрітися з президентом Джо Байденом.

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