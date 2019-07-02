Зеленський «вірить», що в Росії з’явиться бажання звільнити українських моряків

Президент України Володимир Зеленський заявляє про необхідність продовжувати тиск на Росію, щоб звільнити полонених українських моряків. Як повідомляє прес-служба президента, він сказав про це 2 липня під час візиту до Канади.

«Для моряків дуже важливо щодня чути, що про них пам’ятають. Україна й Канада, яка є дуже великим другом нашої країни, – ми робитимемо все для того, щоб хлопці якнайшвидше повернулися додому… Я дуже вірю, що у Росії з’явиться таке бажання. Ми дуже хочемо цього», – сказав Зеленський.

За повідомленням, 2 липня Зеленський разом із дружиною Оленою вшанував пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років. Вони, зокрема, поклали колоскові композиції до Меморіалу Голодомору у Торонто.

26 червня стало відомо, що Росія подала до Міжнародного трибуналу ООН з морського права звіт про виконання рішення щодо звільнення українських моряків і кораблів «за мить до дедлайну».

В українському МЗС також підтвердили, що отримали ноту від МЗС Росії із пропозицією щодо надання українською стороною письмових гарантій участі України у продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства. Українські дипломати назвали таку пропозицію «цинічною».

Міжнародний трибунал з морського права на засіданні в Гамбурзі у справі захоплених Росією українських моряків 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити військові кораблі і повернути їх під контроль України. У Міністерстві закордонних справ Росії раніше вже заявляли, що у Трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати справу про захоплення українських моряків.