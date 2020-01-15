Зеленський: робота з формування чергових списків на обмін триває

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з канцлером Німеччини Анґелою Меркель заявив про продовження роботи з формування чергових списків для обміну і повернення українців, незаконно утримуваних в ОРДЛО і в Росії й анексованому нею Криму.

Як повідомляє пресслужба Зеленського, він подякував Меркель за активну участь у проведенні саміту в «нормандському форматі» в Парижі 9 грудня, завдяки якому, зокрема, вдалося досягти домовленостей про повернення частини утримуваних на окупованому Донбасі українців.

«Нам, на жаль, не вдалося звільнити всіх, але ми повернули 76 людей. І ми дуже вдячні вам за участь у цьому процесі», – сказав Зеленський.

29 грудня в рамках обміну з підтримуваними Росією угрупованнями «ДНР» і «ЛНР» на підконтрольну Україні територію повернулися 76 людей. Київ видав 124 осіб.

За даними представниці України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерії Лутковської, у полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі залишається близько 300 людей.

Раніше уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова озвучувала кількість українських політв'язнів, які перебувають в ув'язненні в Росії: 115 людей, з яких понад 80 – кримські татари.