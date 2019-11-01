«Ганьба»: учасники руху «Ні капітуляції» зустріли Зеленського в Тернопільській ОДА

Президента України Володимира Зеленського в Тернопілі зустріли акцією критики розведення військ на Донбасі.

1 листопада Зеленський відвідав Тернопіль, де взяв участь у робочій нараді з питань розвитку спиртової галузі та представив нового голову Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля. Водночас локальні ЗМІ повідомляють, що Зеленського біля та в приміщенні Тернопільської ОДА чекали мітингарі.

Біля входу до будівлі президента зустріли містяни, які закликали звернути увагу на проблеми спиртової галузі та місцевих підприємств. А в самій ОДА Зеленському довелося пройти через натовп людей, які скандували «Ганьба» та «Ні капітуляції».

Згодом канал «Останній блокпост» повідомив, що учасниками акції були активісти «Штабу спротиву капітуляції».

Відео також оприлюднив канал «Новини Тернополя 20 хвилин».

За даними місцевого видання 0352.ua, активісти також запитували в Зеленського про покарання народних депутатів від «Слуги народу», які перешкоджали виступу волонтерки та народної депутатки «Європейської солідарності» Яни Зінкевич у Верховній Раді.

29 жовтня Зінкевич змушена була двічі перервати виступ через крики «Ганьба» в сесійній залі. Згодом Зінкевич та її колеги звинуватили в цьому представників «Слуги народу».

29 жовтня штаб української воєнної Операції об’єднаних сил повідомив, що о 12:00 почався процес розведення сил і засобів у районі Золотого-4 на Луганщині.

31 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що розведення сил у Петрівському повинне початися 4 листопада. Згодом міністр оборони Андрій Загороднюк повідомив, що дату розведення сил і засобів у Петрівському Донецької області переглянуть через обстріли 30 жовтня.