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01 листопада 2019, Київ 21:20
Новини | Політика

«Ганьба»: учасники руху «Ні капітуляції» зустріли Зеленського в Тернопільській ОДА

Володимир Зеленський приїхав у Тернопіль, щоб взяти участь у робочій нараді і представити голову ОДА

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Президента України Володимира Зеленського в Тернопілі зустріли акцією критики розведення військ на Донбасі.

1 листопада Зеленський відвідав Тернопіль, де взяв участь у робочій нараді з питань розвитку спиртової галузі та представив нового голову Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля. Водночас локальні ЗМІ повідомляють, що Зеленського біля та в приміщенні Тернопільської ОДА чекали мітингарі.

Біля входу до будівлі президента зустріли містяни, які закликали звернути увагу на проблеми спиртової галузі та місцевих підприємств. А в самій ОДА Зеленському довелося пройти через натовп людей, які скандували «Ганьба» та «Ні капітуляції».

Згодом канал «Останній блокпост» повідомив, що учасниками акції були активісти «Штабу спротиву капітуляції».

Відео також оприлюднив канал «Новини Тернополя 20 хвилин».

За даними місцевого видання 0352.ua, активісти також запитували в Зеленського про покарання народних депутатів від «Слуги народу», які перешкоджали виступу волонтерки та народної депутатки «Європейської солідарності» Яни Зінкевич у Верховній Раді.

29 жовтня Зінкевич змушена була двічі перервати виступ через крики «Ганьба» в сесійній залі. Згодом Зінкевич та її колеги звинуватили в цьому представників «Слуги народу».

Словесна перепалка в Раді: «Слуги народу» блокують трибуну, «ЄС» кричить: «Ганьба» – відео
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Словесна перепалка в Раді: «Слуги народу» блокують трибуну, «ЄС» кричить: «Ганьба» – відео

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29 жовтня штаб української воєнної Операції об’єднаних сил повідомив, що о 12:00 почався процес розведення сил і засобів у районі Золотого-4 на Луганщині.

31 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що розведення сил у Петрівському повинне початися 4 листопада. Згодом міністр оборони Андрій Загороднюк повідомив, що дату розведення сил і засобів у Петрівському Донецької області переглянуть через обстріли 30 жовтня.

/**/ /**/ Під час акції «Ні кроку назад!» біля Офісу президента України проти відведення українських військ від лінії розмежування на Донбасі. Київ, 29 жовтня 2019 року
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