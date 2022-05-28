Зеленський очікує «хороших новин» про нове постачання зброї Україні наступного тижня

Президент Володимир Зеленський у відеозверенні в суботу заявив, що наступного тижня очікує «хороших новин» про нове постачання зброї Україні.

«Щоденно працюємо над посиленням нашого захисту. Це передусім постачання зброї. Кожного дня наближаємось до того, що наша армія буде переважати окупантів технологічно і ударною силою. Звичайно, дуже багато залежить від партнерів. Від їхньої готовності надати Україні все необхідне для захисту свободи. І я очікую з цього приводу хороших новин вже наступного тижня», – сказав Зеленський.

Він наголосив, що зброя необхідна, аби зупинити наступ російських військ, зокрема на сході України.

«Ситуація дуже складна. Особливо в тих районах на Донбасі і на Харківщині, де російська армія намагається вичавити хоча б якийсь результат для себе. Ключові напрямки боротьби на фронті – це, як і раніше, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Попасна та інші міста, на яких зосереджений російський наступ. Але наша оборона тримається. Там невимовно складно. І я вдячний усім, хто витримує цей натиск окупантів», – сказав президент.

Раніше сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив про активні дії військ РФ на Донецькому напрямку – зокрема на Лиманському, Сєверодонецькому, Бахмутському, Курахівському та Авдіївському.