Зеленський очікує «хороших новин» про нове постачання зброї Україні наступного тижня

Президент Володимир Зеленський у відеозверенні в суботу заявив, що наступного тижня очікує «хороших новин» про нове постачання зброї Україні.
«Щоденно працюємо над посиленням нашого захисту. Це передусім постачання зброї. Кожного дня наближаємось до того, що наша армія буде переважати окупантів технологічно і ударною силою. Звичайно, дуже багато залежить від партнерів. Від їхньої готовності надати Україні все необхідне для захисту свободи. І я очікую з цього приводу хороших новин вже наступного тижня», – сказав Зеленський.
Він наголосив, що зброя необхідна, аби зупинити наступ російських військ, зокрема на сході України.
«Ситуація дуже складна. Особливо в тих районах на Донбасі і на Харківщині, де російська армія намагається вичавити хоча б якийсь результат для себе. Ключові напрямки боротьби на фронті – це, як і раніше, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Попасна та інші міста, на яких зосереджений російський наступ. Але наша оборона тримається. Там невимовно складно. І я вдячний усім, хто витримує цей натиск окупантів», – сказав президент.
Раніше сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив про активні дії військ РФ на Донецькому напрямку – зокрема на Лиманському, Сєверодонецькому, Бахмутському, Курахівському та Авдіївському.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 8766 втрат серед цивільних – загибель 4031 і поранення 4735 людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 26 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ