Паритет на полі бою потрібен якнайшвидше – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вчергове заявив про необхдність додаткового озброєння для України, аби встановити щонайменше паритет на полі бою.

«Ми знову й знову наголошуємо на прискоренні постачання зброї для України. Якнайшвидше потрібен паритет на полі бою, щоб зупинити цю диявольську армаду й посунути її за кордони України», – сказав Зеленський у нічному відеозверненні.

Президент в контексті дати 22 червня – Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни – сказав, що «те, що Росія зробила 24 лютого те ж саме, що нацисти – 22 червня».

«Тоді від ранку вторгнення до поразки агресора минуло 1418 днів. Ми ж маємо звільнити нашу землю і прийти до перемоги, але швидше. Значно швидше. Це – наша національна мета, і маємо працювати на її реалізацію щоденно. Не тільки держава, а й кожен громадянин, кожна громадянка – на тому рівні, на якому це можливо», – зазначив Зеленський.

Він додав: «Так само, як 1 вересня 1939 року і 22 червня 1941 року завершились Нюрнберзьким трибуналом, має завершитись у справедливому трибуналі і 24 лютого 2022 року. Росія повинна відповідати за все зло, яке принесла Україні».

Почалася 120-та доба війни РФ проти України.