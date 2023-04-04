Зеленський повідомив про «спеціальний формат» військової наради

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 4 квітня провів військову нараду, на якій про ситуацію на фронті доповіли українські командувачі.

«Сьогодні відбувся спеціальний формат нашої військової наради. Генерал Сирський – щодо Бахмута, Головком, керівник ГУР – щодо загальної воєнної ситуації. Міністерство оборони – щодо постачання боєприпасів і всього іншого за потребами наших захисників. Рішення вже виконуються», – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

У чому полягав спеціальний формат наради – він не уточнив.

Раніше сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що російські війська завдали двох ракетних і 28 авіаційних ударів по Україні, в тому числі випустили 17 безпілотників Shahed-136, 14 із яких були збиті. Крім того, російські війська завдали сімох обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

«Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби було відбито понад 45 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка», – йдеться в зведенні.

Командування вказує на те, що російські війська не припиняють штурмувати Бахмут, протягом доби Сили оборони відбили близько 20 атак.

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