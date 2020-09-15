«Важливо, щоб не було кривавої бійні» – Зеленський про події в Білорусі

Президент України Володимир Зеленський заявив про підтримку білоруського народу за умов політичної кризи в сусідній країні, яка виникла після президентських виборів 9 серпня.

«Я однозначно підтримую білоруський народ. Люди борються за свободу і за демократію, без агресії і насильства. Багато демонстрантів піддаються жорстокому поводженню з боку держави. Для мене важливо, щоб не було кривавої бійні. Якщо держава відмовиться від діалогу з народом, Білорусь може отримати щось на зразок Майдану», — сказав Зеленський австрійській газеті Wiener Zeitung перед початком офіційного візиту до Відня.

Також президент України наголосив на важливості того, щоб «білоруси самі вирішували своє майбутнє». «Жодній країні не дозволяється втручатися у внутрішні справи іншої країни», – відзначив Зеленський.

У Мінську та інших містах Білорусі понад місяць відбуваються протести і страйки, які розпочалися після оголошення результатів виборів. Люди протестують проти офіційних результатів голосування, вважаючи їх сфальсифікованими. У перші дні силовики жорстко затримували учасників протестів, серед них були і неповнолітні. Сотні людей були затримані і під час останньої на сьогодні масової акції, Маршу героїв 13 вересня.