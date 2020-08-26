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26 серпня 2020, Київ 11:40
Новини | Політика

Зеленський збирається «ще щось робити» в питанні деокупації Криму

Володимир Зеленський, президент України

Президент Володимир Зеленський висловив переконання, що Україні вдасться повернути окупований Росією півострів Крим. Про це, як повідомляє 26 серпня сайт глави держави, Зеленський заявив в інтерв’ю телеканалові «Євроньюз».

Він констатував, що Росія відмовляється обговорювати питання деокупації Криму і що «потужного майданчика, на якому піднімалося б це питання, я вважаю, поки що немає».

«Окрім санкцій, за які я вдячний нашим партнерам і які ми з ними проговорюємо, і вони продовжуються. Нам допомагає не тільки Європа – допомагають США та інші країни. Більше нічого я не бачу. Чи я збираюся ще щось робити? Так», – сказав Зеленський, але не конкретизував жодних наступних кроків.

Росія окупувала український півострів Крим у лютому-березні 2014 року. Цю окупацію не визнала і засудила Генеральна асамблея ООН, а США, країни Євросоюзу, Україна та інші держави запровадили проти Москви санкції. Сама Росія називає окупацію та спробу анексії «відновленням історичної справедливості» і відмовляється обговорювати повернення Криму, дотримання прав людини на окупованій українській території та інші питання.

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