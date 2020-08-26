Зеленський збирається «ще щось робити» в питанні деокупації Криму

Президент Володимир Зеленський висловив переконання, що Україні вдасться повернути окупований Росією півострів Крим. Про це, як повідомляє 26 серпня сайт глави держави, Зеленський заявив в інтерв’ю телеканалові «Євроньюз».

Він констатував, що Росія відмовляється обговорювати питання деокупації Криму і що «потужного майданчика, на якому піднімалося б це питання, я вважаю, поки що немає».

«Окрім санкцій, за які я вдячний нашим партнерам і які ми з ними проговорюємо, і вони продовжуються. Нам допомагає не тільки Європа – допомагають США та інші країни. Більше нічого я не бачу. Чи я збираюся ще щось робити? Так», – сказав Зеленський, але не конкретизував жодних наступних кроків.

Росія окупувала український півострів Крим у лютому-березні 2014 року. Цю окупацію не визнала і засудила Генеральна асамблея ООН, а США, країни Євросоюзу, Україна та інші держави запровадили проти Москви санкції. Сама Росія називає окупацію та спробу анексії «відновленням історичної справедливості» і відмовляється обговорювати повернення Криму, дотримання прав людини на окупованій українській території та інші питання.