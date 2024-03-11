Поки Україна тримається, армія Франції може залишатися на своїй території – Зеленський

Французькі військові не гинутимуть на українській землі, але «якщо Росія нападе на одну з країн НАТО, то для її захисту армія Франції може встати до бою», зазначив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю французькому каналу BFMTV.

«Те, що Макрон (президент Франції Еммануель Макрон – ред.) сказав – мовляв, ми не можемо нічого виключати, – я думаю, це в першу чергу пов'язано з Путіним. Адже поки Україна тримається, французька армія може залишатися на території Франції. Але якщо Путіну вдасться напасти на якусь державу НАТО, то саме країни Альянсу повинні будуть вирішити, як і в якій кількості вони повинні відправити свої армії, свої батальйони, для війни на її території», – сказав Зеленський.

Він також відповів ведучому, який висловив побоювання, що Франція може стати «стороною війни», якщо відрядить своїх військових в Україну.

«Ваші діти не будуть гинути в Україні, але якщо Росія вдереться в країни НАТО, ваші діти можуть бути відправлені в одну з цих країн. І це вже інше питання, це буде колегіальне рішення НАТО, тут мені немає чого коментувати. Але наші діти дійсно гинуть просто тому, що ми маємо спільний кордон з Російською Федерацією», – заявив президент.

За його словами, «Україна не потребує іноземних військ на своїй території. Однак пропозиції щодо технічного персоналу, який може приїздити в нашу країну, щоб не відправляти військову техніку на ремонт до Європи, варто розглянути».

Президент Франції Емманюель Макрон за підсумками телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив, що здійснить офіційний візит до Києва найближчими тижнями, повідомила пресслужба Єлисейського палацу.

Минулого місяця президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключати можливість направлення західних військ в Україну. Пізніше офіційні особи Франції спробували роз’яснити слова Макрона і пом’якшити реакцію на них, водночас наполягаючи на необхідності надіслати Росії чіткий сигнал про те, що вона не може перемогти у війні в Україні.