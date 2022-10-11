Зеленський заявив про «окреме завдання» для розвідки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розвідка має окреме завдання – встановити причетних до масованих обстрілів України.

«Окреме завдання для розвідки – встановити всіх, хто залучений до цих ракетних атак проти України, до схем з іранськими дронами. Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терориста. Працюємо заради цього», – сказав він у своєму відеозверненні.

Інфраструктура і цивільне населення понад 20 населених пунктів України постраждали внаслідок масованих обстрілів із боку Росії 10 жовтня. Рятувальники загасили понад 30 пожеж. За даними ДСНС, на ранок 11 жовтня відомо про 19 загиблих і 105 поранених.

Читайте також: «Врятував десятки життів». Зеленський подякував військовому, який з ПЗРК збив дві російські ракети

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом доби 10 жовтня російські війська завдали понад 61 ракетний та 32 авіаційних удари по Україні. При цьому протиповітряна оборона знищила 73 російські повітряні цілі, з них 46 крилатих ракет і 27 безпілотників.