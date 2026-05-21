Зеленський провів розмову з прем’єром Естонії, де днями військові вперше збили дрон

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом.



«Ми обговорили підготовку до формату NB8 з Україною, який відбудеться в Естонії – сподіваємося, що він буде справді продуктивним. Я подякував Естонії за підтримку, яку вона надала з перших днів повномасштабного вторгнення», – написав він у соцмережі Х.

За словами Зеленського, під час розмови також обговорювалися дипломатичні та безпекові перспективи.

«Ми домовилися продовжувати предметну роботу з усіх питань, включаючи ті, що стосуються безпеки», – додав Зеленський.

Міхал, у свою чергу, зазначив, що Естонія, як і раніше, надає потужну підтримку Україні заради справедливого та тривалого миру.

«Ми маємо розвіяти ілюзію Кремля, що час, страх і втома принесуть їм перемогу», – написав він у соцмережі Х.

Сили ППО Естонії 19 травня збили безпілотник над озером Виртс’ярв на південному сході країни. За словами міністра оборони країни, ідеться, ймовірно, про дрон українського походження, що прямував до цілей на території Росії, а точніші деталі слід з’ясувати Військово-повітряним силам та поліції безпеки.

Київ вибачився за інцидент, а в НАТО похвалили військових за реакцію, яку генсекретар альянсу Марк Рютте назвав «спокійною, рішучою та пропорційною відповіддю на такі вторгнення дронів».



