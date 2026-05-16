«Операції ще тривають»: Зеленський розповів про наслідки далекобійних ударів по РФ за тиждень

Більшість українських операцій в РФ ще тривають, зазначив президент Володимир Зеленський і показав наслідки делекобійних ударів Сил оборони за тиждень.

«Є ураження літака-амфібії Бе-200, гвинтокрила Ка-27, корабля-суховантажу з боєприпасами, зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1», зенітного ракетного комплексу «Тор», комплексу звʼязку «Редут-2УС», дронів і багато іншого», – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, снаряди також били по нафті та кораблях на відстані майже 1000 кілометрів від фронту.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».