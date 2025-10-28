Зеленський пояснив слова Туска про готовність України воювати ще 2-3 роки

Президент України Володимир Зеленський пояснив слова прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска про готовність України продовжувати воювати з Росією ще 2-3 роки.

За його словами, ця заява стосувалися не прогнозів щодо тривалості війни, а фінансової стабільної підтримки України з боку партнерів.

«Я їм (європейським партнерам – ред.) сказав – ми не будемо десятиріччями воювати, але ви повинні показати, що упродовж якогось часу ви зможете стабільно фінансово підтримувати Україну. І тому в них така в голові програма – 2-3 роки. Давайте акцентуємо, що 2-3 роки ми будемо стабільно допомагати з фінансами Україні», – пояснив Зеленський під час спілкування з журналістами 27 жовтня.

Він зазначив, що війна може закінчитись і раніше, але гроші все одно потрібні – для відновлення.

«Я вважаю, що коли ви кажете про якісь роки підтримки України, ось є «рускі» активи. Тобто ми їх будемо витрачати на зброю або ми їх будемо витрачати на відновлення. Якщо війна закінчиться через місяць, ми будемо витрачати ці гроші на відновлення. Якщо вона завершиться не через місяць, а через якийсь час, значить ми їх будемо витрачати на зброю», – сказав президент України.

Зеленський вважає, що для Путіна найстрашніше в російських активах те, що Європа дала сигнал: немає сенсу продовжувати війну на виснаження України, бо фінансового виснаження не буде.

«Важливо дати чіткий сигнал: ми будемо фінансувати Україну, і якщо Путін не зупиниться – ми продовжимо підтримку. Це показує Росії, що сенсу у війні немає, бо ми не здамося, і партнери не здадуться», – додав він.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у інтерв’ю Sunday Times, що Україна готова воювати ще два-три роки, хоча президент Зеленський сподівається, що війна не затягнеться на десятиліття.

Минулого тижня голова Європейської комісії Урсула Фон дер Ляєн повідомила, що Європа розширює співпрацю в оборонній промисловості та просуває роботу над репараційною позикою, варіанти щодо якої будуть представлені найближчим часом.

23 жовтня на зустрічі лідерів Європейського Союзу в Брюсселі не вдалося досягти угоди про використання заморожених державних активів Росії для фінансування України після того, як Бельгія, де зберігається більшість грошей, висловила правові та технічні занепокоєння щодо цієї пропозиції.

Однак, за участі Зеленського, лідери ЄС зобов’язалися «забезпечити покриття фінансових потреб України протягом наступних двох років», заявив після саміту президент Європейської Ради Антоніо Кошта.



