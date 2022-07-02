«Її жорстокість подекуди тільки наростає». Зеленський закликав не забувати про війну

Президент України Володимир Зеленський закликає жителів тилових міст не забувати про війну, яка триває в Україні.

За його словами, жорстокі бойові дії тривають по всій лінії фронту, на Донбасі – епіцентр, звичайно, у містах Луганської області, також посилюється активність військ РФ на Харківщині.



«У багатьох тилових містах зараз відчувається розслабленість, але війна не закінчилась – вона є. На жаль, її жорстокість подекуди тільки наростає, і не можна про неї забувати. Тому обов'язково допомагайте армії, допомагайте волонтерам, допомагайте всім, хто залишився наодинці в цей час. І постійно використовуйте всі свої контакти за кордоном, всі свої інформаційні можливості, навіть просто соціальні мережі, щоб поширювати правду про війну і про злочини окупантів на нашій землі», – сказав він у своєму відеозверненні.

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Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.