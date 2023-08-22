Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

«Україна стала сильнішою»: Зеленський підбив підсумки своїх візитів до країн Європи

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте проходять біля винищувача F-16. Ейндховен, Нідерланди, 20 серпня 2023 року

Президент Володимир Зеленський 22 серпня повертається додому після своїх візитів до країн Європи. За його словами, після них «Україна стала сильнішою».

«Короткий звіт про нашу активність цими днями. Чотири візити: Швеція, Нідерланди, Данія, Греція. Саміт Україна – Балкани. Переговори на полях саміту з Болгарією, Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, із президенткою Єврокомісії», – розповів український лідер у новому відеозверненні.

Зеленський наголосив, що повертається в Україну з «новою політичною підтримкою, новими домовленостями».

«Територіальну цілісність України всі чітко підтверджують. Літаки для України будуть. Додаткова бронетехніка буде. ППО посилимо», – запевнив президент.

Зеленський зазначив, що «практично на всіх зустрічах» мова йшла про маршрутів експорту через Чорне море та через «коридори солідарності» по суходолу. Також розмови велись про українську економіку, експорт, європейська та євроатлантична інтеграції, уточнив Зеленський.

«Дуже важлива домовленість із Грецією, за яку я особливо вдячний прем’єр-міністру Міцотакісу, – це готовність Греції взяти патронат над відновленням нашої Одеси. Рішення не лише змістовне, а й дуже символічне. Наповнене багатьма історичними та культурними сенсами», – додав президент.

Також він подякував владі Люксембурга за приєднання до декларації «Групи семи» щодо безпекових гарантій.

На вихідних Зеленський відвідав країни Північної Європи: Швецію, Нідерланди та Данію. Потім Зеленський вирушив до Афін для зустрічі з лідерами Західних Балкан.

На саміт лідери 11 країн південно-східної Європи підписали Афінську декларацію на підтримку територіальної цілісності України.

Також президент Володимир Зеленський провів зустрічі із прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим і президентом Сербії Олександром Вучичем у межах саміту «Україна – Балкани», який відбувся в Афінах.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG