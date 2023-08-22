«Україна стала сильнішою»: Зеленський підбив підсумки своїх візитів до країн Європи

Президент Володимир Зеленський 22 серпня повертається додому після своїх візитів до країн Європи. За його словами, після них «Україна стала сильнішою».

«Короткий звіт про нашу активність цими днями. Чотири візити: Швеція, Нідерланди, Данія, Греція. Саміт Україна – Балкани. Переговори на полях саміту з Болгарією, Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, із президенткою Єврокомісії», – розповів український лідер у новому відеозверненні.

Зеленський наголосив, що повертається в Україну з «новою політичною підтримкою, новими домовленостями».

«Територіальну цілісність України всі чітко підтверджують. Літаки для України будуть. Додаткова бронетехніка буде. ППО посилимо», – запевнив президент.

Зеленський зазначив, що «практично на всіх зустрічах» мова йшла про маршрутів експорту через Чорне море та через «коридори солідарності» по суходолу. Також розмови велись про українську економіку, експорт, європейська та євроатлантична інтеграції, уточнив Зеленський.

«Дуже важлива домовленість із Грецією, за яку я особливо вдячний прем’єр-міністру Міцотакісу, – це готовність Греції взяти патронат над відновленням нашої Одеси. Рішення не лише змістовне, а й дуже символічне. Наповнене багатьма історичними та культурними сенсами», – додав президент.

Також він подякував владі Люксембурга за приєднання до декларації «Групи семи» щодо безпекових гарантій.

На вихідних Зеленський відвідав країни Північної Європи: Швецію, Нідерланди та Данію. Потім Зеленський вирушив до Афін для зустрічі з лідерами Західних Балкан.

На саміт лідери 11 країн південно-східної Європи підписали Афінську декларацію на підтримку територіальної цілісності України.

Також президент Володимир Зеленський провів зустрічі із прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим і президентом Сербії Олександром Вучичем у межах саміту «Україна – Балкани», який відбувся в Афінах.