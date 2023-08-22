«Поворотний момент для Європи». На саміті в Афінах ухвалили декларацію на підтримку України

Лідери Балканських країн за результатами саміту в Афінах (Греція), що пройшов 21 серпня, ухвалили декларацію, в якій висловилися на підтримку України на тлі продовження повномасштабного вторгнення Росії.

«Вторгнення Росії в Україну є поворотним моментом для Європи, що створює новий рівень усвідомлення спільних принципів, єдності й спільного майбутнього в межах ЄС. Це – критичний час для безпеки, миру і стабільності нашого Європейського континенту. Закони та принципи, які так довго сприяли стабільному й передбачуваному порядку європейської безпеки, були порушені, і ми знову стаємо свідками прояви згубних наслідків ревізіонізму», – йдеться в документі, який цитує пресслужба президента України.

«Перед викликом російської агресії ми висловлюємо нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що ґрунтується на цінностях демократії та верховенства права», – наголошується в декларації, ухваленій в Афінах.

Підписанти наголошують, що не може бути безкарності за воєнні злочини та інші звірства, такі як напади на цивільне населення і руйнування інфраструктури, і всі винні мають бути притягнуті до відповідальності.

У декларації йдеться про те, що ескалація агресивної війни проти України виявила нагальну потребу «в сильному, стійкому та всеосяжному ЄС як наріжному камені миру та процвітання наших народів у ці складні часи».

«Ми наголосили, що Західні Балкани, Україна та Республіка Молдова, географічно прилеглі до держав-членів ЄС, мають спільну європейську спадщину, історію та майбутнє, визначене спільними можливостями й викликами. Як стратегічна інвестиція в мир, безпеку та стабільність у Європі важливо, щоб ці регіони були прийняті як повноправні члени європейської сім’ї», – йдеться в документі.

За словами підписантів, в Афінах обговорили подальші кроки для того, «щоб зробити це бачення Європи реальністю».

За повідомленням, декларацію підписали президенти Сербії Александр Вучич, Молдови Мая Санду, Чорногорії Яков Мілатович, прем’єр-міністри Греції Кіріакос Міцотакіс, Румунії Йон-Марчел Чолаку, Косова Альбін Курті, Північної Македонії Димитар Ковачевський, Болгарії Ніколай Денков і Хорватії Андрей Пленкович, голова Ради міністрів Боснії і Герцеговини Боряна Крішто, а також президент України Володимир Зеленський у присутності президентів Європейської ради і Європейської комісії.