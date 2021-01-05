Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
05 січня 2021, Київ 18:49
Новини | Події

Уряд виділив з резервного фонду 20 мільйонів гривень на гуманітарну допомогу Хорватії

Зруйновані будівлі після землетрусу в Петріні, Хорватія, 30 грудня 2020 року

Кабінет міністрів України вирішив виділити з резервного фонду 20 мільйонів гривень на гуманітарну допомогу Хорватії, повідомив представник уряду у Верховній Раді та народний депутат від «Слуги народу» Василь Мокан у телеграмі.

«Окремим рішенням на сьогоднішньому позачерговому засіданні уряд виділив з резервного фонду 20 мільйонів гривень гуманітарної допомоги Республіці Хорватія для заходів із подолання наслідків землетрусу, який стався 29 грудня 2020-го року», – написав Мокан.

Наслідки нового землетрусу в Хорватії – фотогалерея
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Наслідки нового землетрусу в Хорватії – фотогалерея

Нові землетруси магнітудою 4,8 і 4,7 відчувалися в районах на південь від хорватської столиці, Загреба

Внаслідок низки підземних поштовхів 29 та 30 грудня у Хорватії загинули семеро людей.

За даними МЗС України, серед постраждалих внаслідок стихійного лиха українців не було.

4 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ про гуманітарну допомогу Хорватії.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG