Уряд виділив з резервного фонду 20 мільйонів гривень на гуманітарну допомогу Хорватії

Кабінет міністрів України вирішив виділити з резервного фонду 20 мільйонів гривень на гуманітарну допомогу Хорватії, повідомив представник уряду у Верховній Раді та народний депутат від «Слуги народу» Василь Мокан у телеграмі.

«Окремим рішенням на сьогоднішньому позачерговому засіданні уряд виділив з резервного фонду 20 мільйонів гривень гуманітарної допомоги Республіці Хорватія для заходів із подолання наслідків землетрусу, який стався 29 грудня 2020-го року», – написав Мокан.

Внаслідок низки підземних поштовхів 29 та 30 грудня у Хорватії загинули семеро людей.

За даними МЗС України, серед постраждалих внаслідок стихійного лиха українців не було.

4 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ про гуманітарну допомогу Хорватії.