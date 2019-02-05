На Дніпропетровщині померла хвора на кір жінка

У Кривому Розі на Дніпропетровщині у лікарні померла хвора на кір жінка. Інформацію про це Радіо Свобода 5 лютого підтвердили в департаменті охорони здоров’я облдержадміністрації.

За попередніми даними, у жінки було ускладнення хвороби, від якого вона померла.

За даними департаменту, остаточно причини смерті встановить експертиза.

Читайте також: Україна на межі епідемії? Все, що треба знати про кір

За інформацією Дніпропетровського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України, на Дніпропетровщині за минулий тиждень зафіксували 43 нових випадки захворювання людей на кір, серед хворих – 24 дитини.

Усього з початку року на Дніпропетровщині зареєстровано 135 випадків захворюваності на кір. 69% тих, хто захворів, не мали щеплень.

28 січня Міністерство охорони здоров’я повідомило, що з початку 2019 року від кору померли шестеро людей.

Напередодні в МОЗ повідомили, що понад 15 тисяч українців захворіли на кір в Україні протягом січня 2019 року.

Кір – заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі й на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. 9 із 10 невакцинованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені, кажуть лікарі.

Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до тяжких ускладнень – пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку – енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності і смерті. Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація.