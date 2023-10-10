Жінка постраждала через російський обстріл Херсонського району – ОВА

Російські війська обстріляли будинок у селі Кізомис, що в Херсонському районі, повідомила обласна військова адміністрація увечері 10 жовтня.

За повідомленням, через обстріл постраждала місцева жителька.

«74-річна жінка змогла дістатися до Херсона, де викликала «швидку». У неї діагностували контузію, травму голови та ноги», – повідомляє обласна влада.

Вона додала, що жінці надали медичну допомогу, але вона відмовилася від госпіталізації.

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Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.