Поліція повідомила про кримінальне провадження за фактом перешкоджання роботі журналістів у Львові

У Нацполіції повідомили про відкриття кримінального провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів у Львові.

«5 травня у Львівське районне управління поліції з заявою про перешкоджання професійній діяльності звернулась 20-річна львів’янка, журналістка однієї з телекомпаній. За словами заявниці, під час виконання нею професійних обов’язків, на території одного з львівських комунальних підприємств невідомий чоловік перешкоджав знімальній групі проводити відео зйомку та пошкодив відеокамеру. За цим фактом дізнавачі Львівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів)», – йдеться в повідомленні.

Триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

У поліції зауважили, що санкція статті передбачає покарання – штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт до шести місяців чи обмеження волі до трьох років.