У Росії журналіста Венедиктова оштрафували за співпрацю з «небажаною» організацією

Колишнього головного редактора радіостанції «Эхо Москвы» Олексія Венедиктова оштрафували за співпрацю з «небажаною» організацією, повідомив проєкт «Слово захисту».

Журналіста звинуватили у співпраці з проєктом «Эхо» – його запустили в Німеччині після того, як у Росії ліквідували «Эхо Москвы», очолює проєкт колишній співробітник радіостанції Максим Курников. Генпрокуратура РФ оголосила цю організацію «небажаною» у 2025 році.

Сам Венедиктов заявив, що не погоджується з рішенням суду: «Вважаю це рішення необґрунтованим та несправедливим. Оскаржу».

70-річний Олексій Венедиктов після закриття радіостанції живе в Росії, називаючи себе пенсіонером. 2022 року його оголосили «іноземним агентом». Він продовжує співпрацювати з YouTube-каналом «Живой гвоздь», який ведуть колишні співробітники «Эха Москвы».