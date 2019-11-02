2 листопада у світі відзначають Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.

Напередодні Міжнародна федерація журналістів закликала до боротьби з безкарністю за злочини проти журналістів в Україні та відзначила, що жодне вбивство журналіста в Україні не розслідуване в повному обсязі.

Партія «Слуга народу» пообіцяла зробити «все можливе, аби журналісти, які живуть і працюють в Україні, почували себе в безпеці та дійсно були четвертою владою, що допомагає робити країну кращою».

«Опозиційна платформа – За життя» нагадала про вбивство українських журналістів Олеся Бузини й Павла Шеремета й закликала «припинити цькування незалежних видань і телеканалів і почати боротьбу зі злочинцями».

Інші парламентські фракції наразі не виступали зі зверненнями з нагоди Міжнародного дня припинення безкарності за злочини проти журналістів.

Посольство США в Україні закликало «до справедливості стосовно сімей Георгія Гонгадзе, Павла Шеремета та інших журналістів, які трагічно втратили життя, сміливо шукаючи правди».

У дипломатичному представництві Сполучених Штатів також закликали Росію та підтримуваних нею бойовиків негайно звільнити українських журналістів, несправедливо затриманих за роботу на сході України та у Криму. На Донбасі в полоні бойовиків перебувають автори Радіо Свобода Станіслав Асєєв та Олег Галазюк.

У Сімферополі в анексованому Росією Криму підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд засудив автора проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Миколу Семену до двох із половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.