2 листопада у світі відзначають Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.
Напередодні Міжнародна федерація журналістів закликала до боротьби з безкарністю за злочини проти журналістів в Україні та відзначила, що жодне вбивство журналіста в Україні не розслідуване в повному обсязі.
Партія «Слуга народу» пообіцяла зробити «все можливе, аби журналісти, які живуть і працюють в Україні, почували себе в безпеці та дійсно були четвертою владою, що допомагає робити країну кращою».
«Опозиційна платформа – За життя» нагадала про вбивство українських журналістів Олеся Бузини й Павла Шеремета й закликала «припинити цькування незалежних видань і телеканалів і почати боротьбу зі злочинцями».
Інші парламентські фракції наразі не виступали зі зверненнями з нагоди Міжнародного дня припинення безкарності за злочини проти журналістів.
Посольство США в Україні закликало «до справедливості стосовно сімей Георгія Гонгадзе, Павла Шеремета та інших журналістів, які трагічно втратили життя, сміливо шукаючи правди».
У дипломатичному представництві Сполучених Штатів також закликали Росію та підтримуваних нею бойовиків негайно звільнити українських журналістів, несправедливо затриманих за роботу на сході України та у Криму. На Донбасі в полоні бойовиків перебувають автори Радіо Свобода Станіслав Асєєв та Олег Галазюк.
У Сімферополі в анексованому Росією Криму підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд засудив автора проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Миколу Семену до двох із половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.
- Журналіст, засновник інтернет-видання «Українська правда» Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі в Київській області було виявлено обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, належало журналістові. За вбивство Георгія Гонгадзе засудили до довічного ув’язнення колишнього керівника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача, та засуджено до різних строків позбавлення волі колишніх співробітників міліції Миколу Протасова (13 років позбавлення волі, помер у тюрмі), Валерія Костенка та Олександра Поповича (12 років позбавлення волі).
- Бузину вбили 16 квітня 2015 року в Києві у дворі багатоквартирного будинку, в якому він жив. 18 червня 2015 року за підозрою у вбивстві затримали Андрія Медведька й Дениса Поліщука. Їх арештували. У грудні 2015 року Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід для них на домашній арешт. Обидва не визнають своєї провини.
- 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в Києві загинув журналіст Павло Шеремет. Вбивство кваліфікували як умисне. Ні вбивць, ні замовників не знайдено.
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