Радіо Свобода Daily: Україна вшанувала жертв російської різанини в Батурині

Російська різанина в Батурині

2 листопада 310 років тому військо російського царя Петра І жорстоко знищило українське місто Батурин. На той час місто було гетьманською столицею. Жахливі події отримали в історію назву «Батуринська трагедія» та «Страшна різанина». «Нелюдська жорстокість, з якою московські війська вирізали мешканців, розграбували та спалили столицю гетьмана Мазепи лише за бажання бути вільними від московського царя, шокувала всю Європу», – наголосив президент України Петро Порошенко, коментуючи ті події.

Деякі історики досі намагаються інтерпретувати події того часу, виправдовуючи дії Москви, втім, свідчення, що залишилися, вказують на непомірну жорстокість нападників. Попри публікації історичних знахідок та свідчень, обізнаність суспільства щодо Батуринської трагедії не є високою. Радіо Свобода зібрало відповіді на основні запитання щодо подій того часу.

Далі кілька коротких новин:

Уряд Македонії 2 листопада схвалив проект змін до конституції, які передбачають зміну назви країни на Північну Македонію.

Президент України Петро Порошенко заявив про відкриття з українських аеропортів 22 нових рейсів, більшість із яких здійснюватиме лоукостер Ryanair.

Українські школярі допомагатимуть науковцям дослідити популяцію криля, рахуючи пінгвінів.

Українка Анна Музичук посіла третє місце у рейтингу найкращих шахісток світу за листопад. До першої сотні входять іще п’ять українок: Анна Ушеніна (34-е місце), Наталія Букса (36-е), Інна Гапоненко (49-е), Юлія Осьмак (60-е) та Наталія Жукова (85-е).

Українські медійні та правозахисні організації в Міжнародний день протидії безкарності за злочини проти журналістів звернулися до органів державної влади з вимогами гарантій безпеки журналістів, розслідування злочинів і покарання нападників на журналістів та ЗМІ.

Злочини проти журналістів

Понад 100 співробітників медіа загинули з початку цього року у 36 країнах світу, із минулого року цей показник зріс на 18%. Такі дані оприлюднила громадська організація Press Emblem Campaign напередодні Міжнародного дня припинення безкарності проти журналістів. Попри відсутність смертельних випадків цього року серед журналістів в Україні, громадські організації зафіксували кілька десятків фізичних атак, погрози, тиск і спроби перешкоджання їхній роботі. Більше про це за посиланням.

Гуртки «Юнармії»

В усіх школах окупованого Криму найближчим часом з’являться гуртки російського руху «Юнармія», повідомив начальник управління у справах молоді підконтрольного Кремлю міністерства освіти та науки Криму Євген Костильов. За його словами, зараз вони працюють вже в більш ніж половині кримських шкіл і в деяких установах додаткової освіти півострова.​ Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров вважає, що поява в освітніх установах півострова юнармійських гуртків, «казацьких» і кадетських класів спричиняє подальшу мілітаризацію кримських шкіл і не сприяє міжнаціональній злагоді. Для чого в кримських школах створюють гуртки «Юнармії», читайте в матеріалі наших журналістів.

Повернення додому моряків «Норду», «ЯМК-0041» та «ЯОД 21-05»

31 жовтня семеро моряків керченського судна «Норд» прибули на територію анексованого Криму, а семеро затриманих на півострові рибалок із суден «ЯМК-0041» і «ЯОД 21-05» із материкової частини України повернулися додому. В офісі уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової повідомили, що так званий «обмін» відбувся на адмінкордоні між Кримом та Херсонською областю. Український омбудсмен Людмила Денісова наголосила, що це був не обмін, адже «моряки судна «Норд» вільно пересувалися територією України, їх, на відміну від українців у Криму, ніхто не утримував». Як стверджують моряки «Норду», які дали прес-конференцію в Криму, вони нібито тричі намагалися виїхати на півострів, адмінкордон перетинали за закордонними паспортами Росії, без українських, а українські спецслужби нібито чинили на них тиск. Як моряки поверталися додому, перегляньте за лінком.

5 історій переслідування вірян в ОРДЛО

Викрадення та незаконні позбавлення волі людей, фізичні катування, моральні знущання, захоплення храмів, а також звинувачення у шпигунстві на користь України, диверсійній діяльності та екстремізмі. Про ці порушення релігійної свободи на окупованих територіях Донбасу повідомляє Інститут релігійної свободи у доповіді «Свобода віросповідання під прицілом». Радіо Донбас.Реалії публікує п'ять історій терору угруповання «Л/ДНР» проти вірян з Луганської і Донецької області, які зафіксували моніторами.

Не зраджуйте власним переконанням, попри будь-які перешкоди!

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