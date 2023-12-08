На Житомирщині внаслідок пожежі загинули троє дітей – ДСНС

У селі Вербірка Коростенського району на Житомирщині сталась пожежа в одному з житлових будинків, йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За словами рятувальників, дім був охоплений полум’ям на момент прибуття пожежників.

«Гасити пожежу надзвичайникам допомагали вогнеборці місцевої пожежної охорони з двох сіл, проте аби повністю її ліквідувати знадобилося майже 1,5 год», – пише пресслужба.





За даними ДСНС, внаслідок пожежі загинули троє дітей віком від 2 до 5 років. Мама малюків, 1986 року народження, отримала опіки.

«Попередня причина трагедії – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення», – додає ДСНС.

Раніше, 13 жовтня, в місті Українка під Києвом спалахнула масштабна пожежа на виробничо-складському приміщенні.