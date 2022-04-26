Понад 50 загиблих і 1505 пошкоджених будинків – влада Житомирщини про ситуацію за час вторгнення РФ

У Житомирській області 54 мирні жителі, зокрема четверо дітей, загинули з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомив голова Житомирської військової обладміністрації Віталій Бунечко на брифінгу у медіацентрі «Україна».

«У нас були випадки, коли цілі сім’ї гинули у своїх будинках внаслідок прямого влучення авіаційних бомб», – сказав Бунечко.

За його даними, на Житомирщині з часу повномасштабного російського вторгнення зруйновано та пошкоджено 1759 об’єктів, з яких 1505 – житлові будинки, 68 – заклади освіти (дві школи знищено повінстю), 20 медичних закладів, 22 об’єкти культури і спорту, 3 центри надання адмінпослуг, 20 промислових об’єктів.

Він зазначив, що напередодні війська РФ поцілили у залізничну інфраструктуру області.

«Значних руйнувань і людських жертв не було... Затримок руху потягів також», – сказав голова Житомирської ОВА.

В ООН станом на 24 квітня підтвердити загибель 2665 і поранення 3053 цивільних людей через війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.