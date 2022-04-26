Понад 50 загиблих і 1505 пошкоджених будинків – влада Житомирщини про ситуацію за час вторгнення РФ

У Житомирській області 54 мирні жителі, зокрема четверо дітей, загинули з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомив голова Житомирської військової обладміністрації Віталій Бунечко на брифінгу у медіацентрі «Україна».
«У нас були випадки, коли цілі сім’ї гинули у своїх будинках внаслідок прямого влучення авіаційних бомб», – сказав Бунечко.
За його даними, на Житомирщині з часу повномасштабного російського вторгнення зруйновано та пошкоджено 1759 об’єктів, з яких 1505 – житлові будинки, 68 – заклади освіти (дві школи знищено повінстю), 20 медичних закладів, 22 об’єкти культури і спорту, 3 центри надання адмінпослуг, 20 промислових об’єктів.
Він зазначив, що напередодні війська РФ поцілили у залізничну інфраструктуру області.
«Значних руйнувань і людських жертв не було... Затримок руху потягів також», – сказав голова Житомирської ОВА.
В ООН станом на 24 квітня підтвердити загибель 2665 і поранення 3053 цивільних людей через війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.
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