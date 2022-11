Провідні ЗМІ закликали США звільнити Джуліана Ассанжа

П’ять провідних видань світу – американська The New York Times, британська The Guardian, французька Le Monde, німецька Der Spiegel та іспанська El Pais – звернулися до уряду США з листом, в якому закликали зняти звинувачення із засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа. На їхню думку, переслідування Ассанжа порушують свободу слова і цим суперечать американській конституції.

У листі, підписаному головними редакторами згаданих ЗМІ, йдеться про те, що публікації Ассанжем на платформі Wikileaks раніше секретних документів, включаючи листування дипломатів і спецслужб, дозволили ЗМІ оприлюднити внутрішню машинерію американської дипломатії, включаючи можливі порушення норм міжнародного права.

Загалом у 2012 році Wikileaks опублікував понад 250 тисяч документів. Саме The New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel та El Pais оприлюднили ці витоки інформації. Керівництво газет наголосило, що журналістські розслідування на основі цих документів ведуться досі.

«Публікація – не злочин» – наполягають ЗМІ і вимагають припинити переслідування Ассанжа та зняти з нього звинувачення. Вони підкреслюють, що під час своєї роботи з Ассанжем критикували його прагнення публікувати секретну інформацію в невідредагованому вигляді, але вважають висунуті проти нього звинувачення надмірними й антиконституційними.

Засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу в США висунули загалом 18 звинувачень, у тому числі у порушенні законодавства про шпигунство – у зв’язку з публікацією WikiLeaks секретних документів різних американських відомств. Проєкт публікував і документи, здобуті, як стверджується, російськими хакерами в рамках кампанії з російського втручання у вибори президента США у 2016 році, проте звинувачення із цим епізодом не пов’язані. У США Ассанжу може загрожувати фактично довічний термін – понад 100 років в’язниці.

У 2012 році Джуліан Ассанж отримав притулок у посольстві Еквадору в Лондоні, побоюючись своєї екстрадиції до Швеції. США закликали видати його. У 2019 році Еквадор позбавив Ассанжа притулку, і його заарештувала британська влада. З того часу він перебуває у лондонській в’язниці.

17 червня 2022 року МВС Великої Британії схвалило екстрадицію Ассанжа до США. Адвокати оскаржують це рішення.