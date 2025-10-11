ЗМІ: офіцера поліції Брюсселя підозрюють у шпигунстві на користь Китаю й Росії

Офіцера безпеки Бельгії звинувачують у шпигунській діяльності, повідомляє видання Politico з посиланням на місцеві медіа та власні джерела.

Правоохоронець працював у відділі поліції Брюсселя. Його затримали минулого тижня і згодом звільнили з-під варти, наклавши обмеження.

Звинувачення стосуються шпигунства на користь Китаю, повідомив один зі співрозмовників Politico, додавши, що офіцер також перебуває під слідством щодо того, чи шпигував він додатково на користь Росії.

За повідомленням, поліцейського залучили до збору інформації через його доступ до міжнародної дипломатичної спільноти в Брюсселі. Поліцейський департамент міста Брюссель, зокрема, контролює райони навколо установ Європейського Союзу в столиці Бельгії.

Читайте також: У Бельгії прокуратура заявила про запобігання терористичному нападу на політиків

Politico цитує речника місцевої поліцейської служби, зона відповідальності якої охоплює місто Брюссель та муніципалітет Іксель – він «підтвердив, що наразі триває внутрішнє розслідування». Він не став кометувати деталі процесу.

Федеральна прокуратура та федеральні поліцейські служби також відмовилися від коментарів.

У лютому бельгійське видання Le Soir повідомило, що китайські хакери проникли в системи Бельгійської служби державної безпеки між 2021 і 2023 роками – це вважається найбільшим витоком даних в історії агентства.