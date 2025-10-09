Єврокомісія розслідує повідомлення про ймовірну розвідувальну діяльність Угорщини в ЄС

Європейська комісія створить міжнародну групу, щоб дослідити звинувачення на адресу Угорщини – про це повідомляють міжнародні медіа з посиланням на речника комісії.

Йдеться про журналістське розслідування, опубліковане кількома виданнями, в тому числі угорським Direkt 36, бельгійським De Tijd і німецькою газетою Der Spiegel. За його висновками, угорські розвідники під прикриттям дипломатів нібито намагалися проникнути до інституцій Євросоюзу в той час, коли Олівер Варгеї (зараз єврокомісар) був послом Угорщини в блоці.

Читайте також: ЗМІ: ЄС обмежить поїздки російських дипломатів через загрози шпигунства

«Комісія, як завжди, сприймає такі звинувачення дуже серйозно, і ми віддані захисту урядовців і мереж Єврокомісії від незаконного шпигунства», – цитує Politico речника виконавчого органу Балаша Уджварі.

За його словами, Єврокомісія взяла журналістське розслідування до уваги і створить «міжнародну групу, щоб розглянути ці звинувачення».

Головна речниця Єврокомісії Паула Піньо підтвердила, що очільницю комісії Урсулу фон дер Ляєн поінформували про ці повідомлення і вона планує обговорити це питання напряму з Варгеї.

Ані Варгеї, ані угорський уряд наразі не коментували розслідування публічно.



