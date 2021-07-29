В Україні через негоду знеструмлені 120 населених пунктів – ДСНС

Внаслідок дощу, грози і поривів вітру без світла залишилися 120 населених пунктів у п’яти областях України, повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, знеструмлені 44 населених пункти у Львівській області, 25 – у Чернівецькій, по 20 – у Житомирській та Івано-Франківській, 11 – у Тернопільській області.

До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

За прогнозом синоптиків, 29 липня дощі з грозами можливі по всій території України, крім півдня, де зберігатиметься спека до +35 градусів.