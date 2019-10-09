МВС: біля Золотого на Луганщині затримали двох людей

Двоє людей затримані біля Золотого Луганської області, де мало відбутися відведення військ, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

«До блокпосту у Кремінній, що на Луганщині, під'їхала колона із понад 25-ти автомобілів, які хотіли проїхати в місто Золоте. Співробітники полку «Миротворець» зупинили автомобілі для передбаченої законодавством перевірки документів. Однак громадяни відмовилися виконувати законні вимоги поліцейських. У результаті виник словесний конфлікт, який пізніше переріс у штовханину», – заявили у МВС.

Згідно з повідомленням, спецпризначенець здійснив попереджувальний постріл у повітря. При цьому правоохоронці стверджують, що не застосовували жодних спецзасобів чи зброї.

«Двох осіб поліцейські затримали. Один із затриманих – водій авто, який здійснив наїзд на ногу спецпризначенцю, інший – перебував у розшуку. Також після огляду авто співробітниками поліції було вилучено 6 одиниць мисливської вогнепальної зброї. Після перевірки вона буде повернута власникам», – розповіли у МВС.

1 жовтня в столиці Білорусі Мінську учасники Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про розведення сил і засобів біля Петрівського Донецької області та Золотого-4 Луганської області із 7 жовтня. Цього не відбулося через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків.

Наразі в Золотому перебувають націоналістичні організації, які виступають проти розведення військ. Вони остерігаються, що бойовики почнуть просуватися вперед.

9 жовтня розведення військ також не відбулося.