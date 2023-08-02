Справа «Золотого Мандарина»: НАБУ оголосило в розшук колишнього нардепа Логвинського

Народного депутата 8-го скликання від «Народного фронту» Георгія Логвинського оголосили в розшук, заявило Національне антикорупційне бюро 2 серпня.

Логвинського підозрюють у організації заволодіння компанією «Золотой Мандарин Ойл» на понад 54 мільйони гривень.

«За версією слідства, підозрюваний впродовж 2013-2016 років розробив та реалізував злочинну схему із заволодіння коштами державного бюджету шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо спірних правовідносин між підконтрольним іншим співучасникам злочину підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ПАТ «Київенерго», – стверджує НАБУ.

Справа стосується компанії «Золотой Мандарин Ойл», власник якої, стверджують у НАБУ, у вересні 2013 року надіслав до Європейського суду з прав людини заяву на стягнення 54,179 мільйона гривень з бюджету України. За заявою, це був борг компанії «Київенерго» з 2009 року.

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Водночас, за версією детективів, компанія не вживала заходів для стягнення боргу, тому що її майно було заарештовано за борги перед державним «Родовід Банком» на понад 70 мільйонів, а її директор фігурував у справі про шахрайство. А до звернення до ЄСПЛ компанія передала права вимоги до «Київенерго» іншому підприємству за 54,18 мільйона.

Потім Логвинський нібито домовився з тодішнім керівництвом Міністерства юстиції, за сприяння якого уповноважений у справах ЄСПЛ визнав провину держави. Як результат, колишній нардеп та інші підозрювані повторно отримали 54,179 мільйона гривень з бюджету.

Бюро повідомило колишньому парламентарю про підозру за цією справою 10 липня. Він став сьомим підозрюваним у справі. Як додає НАБУ, повідомлення про підозру стало можливим, тому що Логвинський втратив імунітет родича судді ЄСПЛ. Дружина експарламентаря Ганна Юдківська була суддею цього суду з 2010 по червень 2022 року. У 2020 році ЄСПЛ відмовився зняти з Логвинського імунітет.

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При цьому, додає правоохоронний орган, Логвинський виїхав за кордон до втрати імунітету, відтак про підозру йому повідомили заочно.

Сам Логвинський наразі публічно не коментував оголошення себе в розшук. У 2020 році він заперечував провину в цій справі, звинувативши «Київенерго» в незаконному привласненні мазуту, який належав «Золотому Мандарину».