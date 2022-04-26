ЗСУ за добу знищили 10 повітряних цілей РФ – командування

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляє про знищення 25 квітня 10 повітряних цілей російських військових.

ЗСУ знищили три літаки, 4 безпілотники (ОТР) та три крилаті ракети.

25 квітня у Харківській області ЗСУзбили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 25 квітня Росія у повномасштабній війні проти України втратила, серед іншого, 181 літак і 154 гелікоптери.

Москва про свої втрати у війні проти України не повідомляє. 25 березня Генеральний штаб збройних сил Росії лише вдруге від початку вторгнення оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time ще 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.