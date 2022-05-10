Збройні сили відбили 12 атак російських військ на Донбасі – штаб

Українські військові відбили 12 атак російських військових на Донбасі, повідомляє штаб Угруповання Об’єднаних сил за підсумками доби 10 травня.

«Військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 12 танків, чотири артилерійські системи, 19 одиниць бойової броньованої техніки, дві одиниці спеціальної інженерної техніки та сім автомобілів ворога», – повідомляє штаб.

Крім того, сили протиповітряної оборони збили один ворожий гелікоптер Мі-24 та три безпілотних літальних апарати «Орлан-10» над Донбасом.

Зокрема, оперативно-тактичне угруповання «Схід» повідомляє про 260 російських військових, знищених протягом дня в зоні діяльності угруповання.

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Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.