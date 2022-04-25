ЗСУ на Донбасі відбили 6 російських атак – штаб ООС

Збройні сили України протягом доби 25 квітня успішно відбили шість атак російських військ, повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил.

«Зокрема, українські захисники знищили чотири танки, п’ять артилерійських систем, 13 одиниць броньованої, 15 одиниць автомобільної техніки, два паливозаправника і одну зенітну установку. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два літаки і три безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10», – йдеться в повідомленні.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що військові РФ і надалі здійснюють наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного шляху з окупованим Кримом.

«Противник продовжує нарощувати систему протиповітряної оборони дальньої дії за рахунок переміщення з території Росії додаткових зенітних ракетних комплексів, намагається створити запаси боєприпасів, матеріально-технічних засобів та спеціальної інженерної техніки. Російським командуванням не припиняється пошук шляхів поповнення втрат особового складу в підрозділах, що беруть безпосередню участь у війні на території України», – додали в Генштабі.

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія втратила у повномасштабній війні проти України близько 21 900 своїх військових, 884 танки, 181 літак, 154 гелікоптери.

25 березня Генеральний штаб збройних сил Росії лише вдруге від початку масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time ще 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Виконавчий директор проєкту журналістських розслідувань Bellingcat Хрісто Грозєв вважає, що Росія втратила з 24 лютого щонайменше 16 тисяч військовослужбовців. Про це експерт заявив увечері 15 квітня в ефірі Youtube-каналу «Популярна політика».