«Поступово просуваються вперед»: у Міноборони повідомили про «тактичний успіх» підрозділів ЗСУ на півдні

На південному напрямку Збройні сили України ведуть активні наступальні дії на кількох ділянках одразу. Практично всюди, де українські підрозділи наступають, вони мають тактичних успіх, повідомила у Telegram заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Поступово просуваються вперед. Станом на зараз (близько 10-ї вечора п’ятниці – ред.) до двох кілометрів на кожному напрямку. На деяких звільнених позиціях та населених пунктах триває процес закріплення наших військ», – повідомила Маляр.

За її словами, на Бердянському і Маріупольському напрямках армія РФ стягує війська з інших напрямків та збільшує вогневий вплив. Крім того, каже Маляр, ЗСУ стикаються з суцільним замінуванням полів.

У Міноборони наголошують: ЗСУ продовжують проводити як наступальні, так і оборонні дії та мають частковий успіх.

«На напрямках, де ми в обороні, жодної позиції не втрачено і ворог не зміг просунутись», – повідомила Маляр.

За її даними, армія РФ веде штурмові дії одразу на кількох напрямках, зокрема на Лиманському. На Бахмутському – загальна інтенсивність бойових дій дещо знизилася.

«Наші війська проводять наступальні дії на окремих ділянках, займаючи панівні висоти, лісосмуги з метою поступового витіснення ворога з підступів до Бахмута. Ворог докладає усіх зусиль, аби зупинити наступальні дії наших сил оборони. На сході противник зараз тримає значну кількість сил, які продовжує нарощувати, переміщаючи на Бахмутський напрямок додаткові підрозділи з інших напрямків», – повідомила заступниця міністра оборони.

Останніми днями Міноборони повідомляє, що українські військові продовжують рухатися вперед на всіх напрямках фронту. «Наш рух уперед – це найважливіше», – сказав за підсумками «військового кабінету» 16 червня президент Володимир Зеленський.

У червні Збройні сили України звільнили на Донеччині села Макарівка, Нескучне, Благодатне та Сторожове, а в Запорізькій області – села Новодарівка, Левадне та Лобкове.