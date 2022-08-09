ЗСУ зірвали розвідку боєм російських військ у районі Бахмута та Підгородного – Генштаб

Російські війська намагалися штурмувати кілька напрямків у Донецькій області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України ввечері 9 серпня.

«На Донецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, намагається вести штурмові дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. З метою сковування дій наших підрозділів та недопущення перегрупування продовжує систематичні обстріли позицій вздовж лінії зіткнення. Веде перегрупування підрозділів Східного військового округу, що діють на зазначеному напрямку», – повідомляє командування.

Обстріли, зокрема, фіксували в напрямку Краматорська та Бахмута.

Водночас штаб повідомляє про невдалу спробу штурму російських військ у районі Спірного на Донеччині.

Читайте також: Генпрокурор: в Україні винесли вісім реальних вироків російським військовим

«Також окупанти намагалися задіяти розвідувальні групи в районах Івано-Дар’ївки, Веселого, Яковлівки та Соледар. Після вогневого ураження від наших захисників загарбники швидко змінили свої плани та накивали п’ятами. Втрати ворога уточнюються. Також противник намагався провести розвідку боєм в районах населених пунктів Підгородне та Бахмут, успіху не має, відійшов», – йдеться в зведенні.

За даними Генштабу, російські підрозділи мають «частковий успіх» у напрямку села Вершина, проте не змогли покращити тактичне положення у напрямках Яковлівки, Бахмута та Зайцевого. Не мали успіху також наступальні бої російських загарбників біля Красногорівки, Авдіївки та Пісків.

Тривають обстріли населених пунктів, зокрема, на Донбасі.

На півночі України ситуація суттєво не змінилася. На півдні російські війська зосередилися на утриманні зайнятих позицій та активізували дії армійської авіації.

«В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр». Українські підрозділи стійко тримають оборону та продовжують успішне виконання визначених вогневих завдань», – додають у штабі.

За висновками британської розвідки на ранок 9 серпня, Росія продовжує атакувати українські позиції в Донецькій області, але суттєвого прогресу її військам досягти не вдалося.